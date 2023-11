IFT | Programas de pós-graduações serão leccionados em chinês

A partir do próximo ano lectivo, 2024/2025, o Instituto de Formação Turística de Macau (IFT) irá acrescentar a língua chinesa nos programas de pós-graduações. Segundo indicou ontem o instituto, as alterações vão entrar em vigor após a publicação no Boletim Oficial.

Assim sendo, todos os cursos de mestrado vão oferecer aos alunos as opções de chinês ou inglês como línguas para receber formação, “com o objectivo de oferecer um leque mais alargado de opções para quem procura enriquecer as suas capacidades académicas e habilitações profissionais.”

O IFT vincou ainda o “compromisso em estimular perspectivas internacionais nos estudantes, capacitando-os para singrarem em ambientes multiculturais através de habilitações linguísticas de forma a contribuírem para o desenvolvimento sustentável da indústria do turismo de Macau, a estratégia de diversificação económica 1+4 e a construção de Macau enquanto Centro Mundial de Turismo”. O período de inscrição para os programas de mestrados do IFT está em vigor até 31 de Maio de 2024.