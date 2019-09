A Polícia está a procurar dois estudantes do IFT que ontem na cerimónia de abertura do ano lectivo mostraran placas de apoio aos manifestantes de Hong Kong. Segundo as autoridades os dois alunos sao suspeitas da práticas de infracção à lei da reunião e manifestação, que pode envolver uma pena até dois anos de prisão.

No entanto, Wong Sio Chak diz que não vão ser apuradas responsabilidades criminais e que a acção passa por alertar a população para a necessidade de pedir autorização à polícia para a realização de reuniões e manifestações.