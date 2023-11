Chineses Ultramarinos | Ho Iat Seng elogia associação

Durante a celebração do 55.º aniversário da Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau, que decorreu ontem, o Chefe do Executivo enalteceu o papel da associação na divulgação no estrangeiro da aplicação com sucesso do princípio “Um País, Dois Sistemas”.

“A Associação Geral dos Chineses Ultramarinos de Macau foi criada há mais de meio século e desde o primeiro dia tem persistido na excelente tradição do patriotismo e do amor por Macau, apoiado firmemente o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, unido proactivamente a comunidade chinesa ultramarina de Macau na sua integração na sociedade da RAEM e promovido a estabilidade e harmonia sociais na RAEM”, indicou Ho Iat Seng.

O governante reconhece que as actividades da associação lhe valeram uma “vasta influência social”, aproveitada para criar raízes em Macau “contribuindo para a prosperidade e estabilidade a longo prazo da RAEM”.

Ho Iat Seng recordou ainda que o passado de Macau enquanto porto de comércio foi “janela para os intercâmbios culturais, económicos e comerciais entre a China e o Ocidente”. Nesse contexto, os chineses ultramarinos desempenharam o papel de elo de ligação entre Macau e o exterior e de ponte entre a China e o mundo.