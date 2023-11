Joana Vasconcelos inaugura “Extravagâncias” no Brasil

A exposição “Extravagâncias”, a maior mostra individual de Joana Vasconcelos no Brasil, está patente desde ontem no Museu Óscar Niemeyer, em Curitiba, “um museu mítico da cena de arte contemporânea internacional”, disse a artista portuguesa.

Vasconcelos, que já tinha exposto no gigante sul-americano, mas não numa exposição com esta envergadura, afirmou à Lusa ser um “prazer estar aqui neste Museu Oscar Niemeyer, um museu mítico da cena de arte contemporânea internacional”.

“Este Olho é um espaço mítico. No mundo das artes fala-se em fazer uma exposição em locais que, para além de super-originais, são extremamente difíceis”, devido à particularidade da arquitectura, reforçou, referindo-se à estrutura do museu, popularmente chamado de Olho, devido ao seu formato arquitectónico.

A obra “Valquíria Miss Dior”, com uma dimensão de cerca de sete metros de altura e de 20 metros de comprimento, que mistura crochê de lã feito à mão, tecidos e poliéster, suspensa em cabos de aço, é a peça artista mais marcante da exposição e que se encontra no olho do museu.

“A peça cabe dentro do olho de uma forma incrível, não foi preciso fazer adaptação nenhuma e a peça fica maravilhosa no olho”, enfatizou a artista portuguesa, lembrando que “são na verdade poucas obras que entram em diálogo com este tipo de espaço, porque é um espaço que, em si, é também uma escultura”.

Valquíria passou por Macau

“Valquíria Miss Dior” foi criada inicialmente a convite da marca de alta-costura Dior para o desfile, em Paris, em Fevereiro, dedicado à coleção feminina para a temporada outono/inverno 2023-2024.

Antes de agora chegar ao Brasil, a obra tinha também passado pela cidade de Shenzhen e esteve, até 8 de outubro, em Macau, na Bienal Internacional de Arte do território.

“Conseguir trazer uma peça da Dior ao Museu Oscar Niemeyer é sem dúvida uma junção muito única”, sublinhou Vasconcelos, dando ainda ênfase ao facto de ser a primeira vez que a obra está num contexto museológico.

Na principal rampa do museu, o público é recebido por “Valquíria Matarazzo”, uma obra da artista portuguesa concebida em 2014 para o interior da capela do Hospital Matarazzo, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

O trabalho da artista portuguesa, que estará patente em Curitiba até maio de 2024, concentra-se ainda um pouco por todo o museu, onde é possível ver obras como “Pantelmina”, “Big Booby”, maquetes do “Solitário”, “Castiçais”, “Gateway”, “Bolo de Noiva”, “Máscara” e “Sapato”, entre outros.