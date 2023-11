Inquérito | Cerca de 20 por cento dos pais deprimidos

Cerca de 20 por cento dos pais afirma viver num estado de ansiedade e depressão. É este o resultado de um inquérito levado a cabo pelo Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, que teve como objectivo avaliar a situação mental dos pais, no período pós-pandemia.

Neste sentido, entre Maio e Setembro foram inquiridos 1.058 pais de crianças com idades entre os três e os 12 anos. Entre estes, 40 por cento, quase 500 pais, admitiram que se sentem extremamente cansados nos últimos três meses.

Quando questionados sobre o que poderia melhorar a sua situação, os resultados indicam que os pais querem que as tarefas sejam melhor divididas em casa, entre os membros dos casais.

Em relação aos apoios sociais para as famílias, 48 por cento apontaram que em Macau os apoios são “medíocres”. Por outro lado, 57 por cento dos inquiridos reconheceram que as pressões se devem principalmente ao facto de as crianças com idades entre os 6 e 12 anos utilizaram demasiado o telemóvel ou terem problemas na escola.

Face aos resultados, Ip Mei Kuen, directora do Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau, acalentou o desejo de que o Governo, as escolas e a comunidade local se possam apoiar mutuamente, com mais serviços pós-aulas e serviços para as crianças durante o fim-de-semana.

Por outro lado, face ao objectivo do Governo de promover a natalidade, Ip Mei Kuen espera que no próximo ano os pais estejam mais optimistas e menos cansados, para poderem ter mais crianças.