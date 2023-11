Lei do álcool | Realizadas 8.469 inspecções

Desde 5 de Novembro, até às 16h de sexta-feira, os Serviços de Saúde (SS) realizaram 8.469 inspecções em estabelecimentos locais, no âmbito da nova lei de prevenção e controlo do consumo de bebidas alcoólicas. O número foi actualizado ontem em português, depois da versão inicial do comunicado dos SS ter sido publicada três dias antes, em chinês tradicional.

Entre estas operações foram detectados dois casos suspeitos de disponibilização de bebidas alcoólicas a menores, tendo sido tornado público, anteriormente, que um terá acontecido durante o Grande Prémio de Macau.

Segundo os dados oficiais, foram ainda “dadas 204 indicações de melhoria a 140 estabelecimentos”, entre as quais “89 relacionados com a afixação de publicidade a bebidas alcoólicas com advertências, 59 com a delimitação dos espaços de exposição de bebidas alcoólicas, 42 com a sinalização sobre a proibição de venda ou disponibilização de bebidas alcoólicas a menores, 14 com a apresentação do título alcoométrico”.

No mesmo período foram também atendidas 79 chamadas telefónicas de denúncia e pedidos de informação relativas ao controlo de bebidas alcoólicas, das quais 75 foram casos de esclarecimento, dois de reclamação e dois de opinião.