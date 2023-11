Caso Suncity | Operadoras de jogo abdicam de indemnizações

As cinco concessionárias de jogo que pediram indemnizações no caso Suncity não vão recorrer para o Tribunal de Última Instância da decisão que lhes negou o direito a ser recompensadas, segundo avançou a TDM.

No mês passado, o Tribunal de Segunda Instância não deu como provados “os factos relativos à circunstância de que a associação de exploração ilícita de jogos enganou e prejudicou” a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e as empresas de jogos. Razão pela qual absolveu os arguidos do crime de burla, tanto na forma consumada, como na forma tentada, a que tinham sido condenados, ficando isentos de pagar qualquer indemnização à RAEM e às seis operadoras.

No início deste ano, o Tribunal Judicial de Base condenou Alvin Chau e outros oito arguidos do crime de sociedade secreta, condenação que além dos muitos anos agregados de prisão implicava o pagamento de uma indemnização de 6,52 mil milhões de dólares de Hong Kong à RAEM. O tribunal decidiu que os nove antigos executivos da Suncity teriam de pagar indemnizações, no valor total de 2,15 mil milhões de dólares de Hong Kong a cinco das seis operadoras de jogo em Macau.