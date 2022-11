Caso Suncity | Arguido terá sido “mentalmente torturado”, afirma namorada

DR

Au Wang Tong, arguido do caso Suncity, terá sido “mentalmente torturado” aquando da sua detenção na China, ao ponto de ter tentado o suicídio. A denúncia chegou ontem pela voz da namorada de Au em mais uma sessão de julgamento do caso, que decorre no Tribunal Judicial de Base.

Segundo o portal Macau News Agency, Au Wang Tong foi detido na fronteira de Macau com Zhuhai em Dezembro de 2020, na companhia da namorada, quando o casal voltava a casa depois de uma viagem ao continente. “Não sabia o que estava a acontecer. Os polícias da Alfândega [da China] apenas me disseram para ir embora enquanto levavam o meu namorado.”

A rapariga afirma que só teve notícias do namorado três meses depois e após contacto com um advogado, que também só pôde contactar com o seu cliente muito tempo depois. “Ele disse ao advogado [na reunião] que ficou preso numa pequena divisão sem permissão para tomar banho. Foi mentalmente torturado… e teve uma quebra emocional. Ele mudou completamente. Perdeu imenso peso e parecia completamente esgotado. Também tinha marcas nos pulsos”, contou.

“Ele disse-me que estava preso num quarto pequeno e que só pensava em diferentes formas de se matar, todos os dias. Disse que nunca imaginou que a sua vida poderia terminar desta forma”, acrescentou a namorada de Au, de apelido Lao, na sessão de ontem do julgamento do caso Suncity.

Au Wang Tong é um dos 21 arguidos do caso, juntamente com Alvin Chau, sendo acusados de promover e desenvolver actividades de jogo ilegal e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Au era um trabalhador da linha da frente, na área do desenvolvimento de mercado, da Suncity. A acusação diz que ele terá ajudado a criar centenas de contas ilegais nas salas VIP, além de promover actividades de jogo na China.