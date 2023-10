Palestra sobre a obra do arquitecto José Maneiras na próxima quarta-feira

O Centro de Investigação DOCOMOMO Macau organiza, na próxima quarta-feira, 1 de Novembro, uma palestra dedicada à vida e obra do arquitecto local José Maneiras. “Construir o Século XX – José Maneiras: A visão do arquitecto”, protagonizada pela académica Ana Vaz Milheiro, decorre na Fundação Rui Cunha a partir das 18h30. Ana Vaz Milheiro é Professora Associada da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa e investigadora integrada do DINÂMIA’CET do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

A palestra “José Maneiras: A visão do arquitecto” celebra a vida pública do arquitecto José Maneiras que viu na arquitectura a possibilidade de moldar uma sociedade progressivamente mais igualitária, com acesso a melhores e mais justas condições de vida.

Nascido em Macau em 1935 e licenciado pela antiga Escola de Belas Artes do Porto em 1962, José Maneiras dedicou toda a sua vida profissional ao território, desde o período que antecedeu a transferência de soberania de Macau “até à plena integração de Macau na República Popular da China”.

Uma de muitas

A palestra tem como objectivo “reflectir criticamente sobre como a profissão de arquitecto pode continuar a significar mudança olhando para o passado comum”.

Este evento faz parte da série de palestras “Construir o Século XX”, um projecto da DOCOMOMO Macau que teve início no ano passado. A 8 de Novembro decorre a sessão “Raul Chorão Ramalho e a escola Pedro Nolasco (EPM)”, enquanto no dia 6 de Dezembro será apresentada a palestra “Oseo Acconci e a sua arquitectura”.

Ana Vaz Milheiro tem sido responsável por projectos de investigação centrados em questões de arquitectura e urbanismo nas antigas colónias portuguesas africanas, e em projectos residenciais de arquitectos que trabalharam em Macau durante a administração portuguesa. Recentemente premiada com uma bolsa ERC Advanced Grant 2024-2028, Ana Vaz Milheiro escreve para o jornal português “Público” e foi editora-adjunta do JA-Jornal Arquitectos, onde escreveu sobre o arquitecto José Maneiras e Macau.