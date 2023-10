DSEC | Transportes, comunicações e armazéns com menos vagas

No ano passado, o sector dos transportes, armazenagem e comunicações perderam quase 1.500 empregos, de acordo com os dados publicados na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

“Em 2022 existiam em actividade 3.293 estabelecimentos do sector dos transportes, armazenagem e comunicações, menos 27, face a 2021 e o pessoal ao serviço totalizou 18.992 pessoas, menos 1.451”, foi revelado com os dados oficiais.

Em comparação com 2021, as receitas do sector também tiveram uma quebra de 11,7 por cento, para 16,83 mil milhões de patacas. A queda das receitas aconteceu a um ritmo mais rápido que a diminuição das despesas, que ficaram nos 15,16 mil milhões de patacas, uma redução de 10,3 por cento. Com base nestes cálculos, o sector apresentou um excedente bruto de 1,67 mil milhões de patacas, uma queda homóloga de 22,9 por cento.

Em relação ao investimento no sector houve um aumento de 1,54 mil milhões de patacas, um crescimento face a 2021 de 137,2 por cento, “devido ao facto de alguns estabelecimentos terem adquirido veículos e equipamentos”. Em 2022 havia 3.258 estabelecimentos do sector dos transportes e armazenagem, menos 29, relativamente a 2021 e o pessoal ao serviço era composto por 16.628 pessoas, menos 1.428.

No que diz respeito ao sector das comunicações, havia 35 estabelecimentos, mais dois, face a 2021. O pessoal ao serviço era composto por 2.364 pessoas, menos 23, em termos anuais. As receitas do sector corresponderam a 7,25 mil milhões de patacas e as despesas a 5,03 mil milhões de patacas, baixando 10,8 por cento e 13,2 por cento, respectivamente, em termos anuais.