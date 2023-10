Agente de segurança detida por roubo a casa de conhecido

Uma agente das Forças de Segurança Pública de Macau e uma outra funcionária pública foram detidas e estão indiciadas da prática do crime de furto qualificado, depois de terem entrado em casa de “um amigo” várias vezes, para roubar bens avaliados em, pelo menos, 600 mil patacas.

O caso foi revelado ontem pela Polícia Judiciária, e as suspeitas conseguiram entrar em casa com ajuda da filha da vítima, de cinco anos, que abriu a porta às mulheres, por serem suas conhecidas. As duas detidas têm 32 e 34 anos, são funcionárias públicas, e depois de terem sido detidas admitiram a prática dos factos, confirmando ter estado na habitação do alegado amigo múltiplas vezes.

A investigação começou no dia 8 de Outubro, quando a vítima decidiu apresentar queixa depois de se aperceber que os seus bens, que indicou estarem avaliados em 600 mil patacas, tinham sido roubados. A Polícia Judiciária interveio, e com acesso às imagens de CCTV que a vítima tinha instalada em casa conseguiu identificar as duas suspeitas.



Carreira em Coloane

Após o caso ter sido tornado público, as Forças de Segurança Pública de Macau confirmaram que uma das detidas pertencia aos seus quadros e que estava integrada, desde 2009, no departamento de migração. A agente está a ser alvo de um processo disciplinar, e as autoridades apontaram que foram tomadas medidas temporárias, sem especificar quais.

As autoridades também afirmaram estarem “muito preocupadas” com os factos relatados e indicaram cooperar activamente com a Polícia Judiciária na investigação. Por outro lado, foi frisado que as exigências de disciplina e conduta dos agentes “são rigorosas” e que qualquer violação às leis vai ser “tratada de forma séria, de acordo com a lei” com o apuramento de eventuais “responsabilidades”.