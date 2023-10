Habitação | Entre Junho e Agosto preços caíram 0,9%

Entre Junho e Agosto deste ano, o índice global de preços da habitação decresceu 0,9 por cento, em comparação com o período transacto (Maio a Julho). Analisando por zonas, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) indicou ontem que os preços de habitações da Península de Macau caíram 1,3 por cento, mas que o índice da Taipa e Coloane subiu 0,5 por cento.

No que diz respeito aos preços de habitações construídas, as autoridades deram conta de uma diminuição de 0,9 por cento em relação aos três meses anteriores com a península de Macau a registar uma quebra de 1,4 por cento, enquanto na Taipa e Coloane os preços aumentaram 0,6 por cento.

Em termos do ano de construção dos edifícios, o índice de preços de habitações construídas do escalão dos 6 aos 10 anos e o índice do escalão inferior ou igual a 5 anos diminuíram 3,4 e 2,2 por cento, respectivamente. Porém, o índice do escalão dos 11 aos 20 anos ascendeu 0,5 por cento, enquanto o preço das habitações ainda em construção subiram 0,4 por cento.

Em termos anuais, os preços da habitação caíram 2,6 por cento entre Junho a Agosto, face ao mesmo período de 2022, com a evolução a ser díspares entre as diferentes áreas do território, com os preços a cair 3,8 por cento na península e a subir 1,9 por cento na Taipa e Coloane.