Economia | Nobel para Claudia Goldin, a terceira mulher premiada

O Prémio Nobel da Economia foi atribuído ontem à norte-americana Claudia Goldin da Harvard University “por ter contribuído para a compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho”, foi ontem anunciado. A vencedora do Nobel deste ano é a terceira mulher a ser galardoada dos 93 laureados em economia.

A laureada de 77 anos e professora da Harvard University “fez avançar a nossa compreensão da situação das mulheres no mercado de trabalho”, anunciou o júri do Nobel. “A investigação de Claudia Goldin deu-nos novas e muitas vezes surpreendentes perspectivas sobre o papel histórico e contemporâneo das mulheres no mercado de trabalho”, afirmou a academia sueca.

As mulheres estão muito sub-representadas no mercado de trabalho mundial e, quando trabalham, ganham menos do que os homens, recordou a academia sueca. Goldin pesquisou os arquivos e compilou mais de 200 anos de dados dos Estados Unidos, “o que lhe permitiu mostrar como e porquê as diferenças de género nos rendimentos e nas taxas de emprego mudaram ao longo do tempo”.

A academia recordou que, “apesar da modernização, do crescimento económico e do aumento da proporção de mulheres empregadas no século XX, durante um longo período de tempo a diferença salarial entre homens e mulheres quase não diminuiu”.