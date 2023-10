Israel | “Profundas preocupações” em Pequim devido à escalada de violência

A China disse ontem estar “profundamente preocupada” com os confrontos entre Israel e palestinianos, que já causaram quase um milhar de mortos, e pediu “contenção” a todas as partes

“A China está profundamente preocupada com a actual escalada de tensão e violência entre a Palestina e Israel e apela a todas as partes envolvidas para que se mantenham calmas e exerçam contenção, cessem imediatamente o fogo, protejam os civis e evitem uma maior deterioração da situação”, afirmou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O Governo da Indonésia, o país com o maior número de muçulmanos do mundo, pediu ontem também a “cessação imediata da violência”, desencadeada pela ofensiva do Hamas. “A Indonésia está profundamente preocupada com a escalada do conflito israelo-palestiniano. A Indonésia apela ao fim imediato da violência para evitar mais vítimas humanas”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter).

Jacarta, que apoia publicamente a causa palestiniana e mantém relações complicadas com Israel, apontou “a ocupação” dos territórios palestinianos por Telavive como a origem do actual conflito. “A raiz do conflito, nomeadamente a ocupação dos territórios palestinianos por Israel, deve ser resolvida de acordo com os parâmetros acordados pela ONU”, sublinhou o departamento governamental na nota.

Dano colateral

O primeiro-ministro do Camboja confirmou ontem a morte de um nacional cambojano em Israel durante o ataque do Hamas, enquanto os governos da Tailândia e das Filipinas procuram informações sobre cidadãos destes países a viver na região. A vítima cambojana é um estudante que não foi identificado, escreveu Hun Manet nas redes sociais, afirmando que três outros estudantes cambojanos foram resgatados de zonas de conflito e encontram-se em segurança. Na mensagem, Manet expressou “tristeza e pesar pela família do estudante que perdeu a vida”.

O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thaivin, disse ontem, em conferência de imprensa, que Banguecoque está a tentar confirmar informações sobre um tailandês que terá morrido nos combates, além de outros onze raptados pelo Hamas.

Srettha Thaivin disse ainda que um avião da Força Aérea está a postos para voar para Israel caso seja necessário levar a cabo a retirada dos cidadãos tailandeses. “Quero que todos os tailandeses regressem a casa em segurança”, declarou o dirigente no sábado à noite na rede social X (antigo Twitter). De acordo com as autoridades tailandesas, cerca de 25.000 tailandeses estão em Israel, muitos deles trabalham na agricultura perto da Faixa de Gaza.

As Filipinas, com cerca de 30.000 cidadãos em Israel, também estão a investigar informações que dão conta do rapto de nacionais pelo Hamas. “A embaixada das Filipinas em Telavive recebeu estas informações não confirmadas. Estamos ainda a verificá-las”, declarou a representação diplomática.

Cerca de 600 cidadãos israelitas morreram na ofensiva do Hamas, enquanto mais de 4.200 ficaram feridos, de acordo com meios de comunicação social israelitas, que citam fontes médicas. Do lado palestiniano, morreram pelo menos 400 pessoas e mais de 2.000 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas desde 2007.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação “Tempestade al-Aqsa”, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que baptizou como “Espadas de Ferro”. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está “em guerra” com o Hamas.