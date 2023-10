Cooperação | Presidente queniano vai a Pequim pedir novo empréstimo

O Presidente do Quénia, William Ruto, vai deslocar-se à China para pedir um empréstimo de mil milhões de dólares (cerca de 950 milhões de euros) para concluir projectos rodoviários paralisados. Além disso, William Ruto irá negociar o alargamento do prazo de reembolso dos empréstimos concedidos por Pequim

O presidente queniano, William Ruto, tem na agenda uma viagem a Pequim para alargar o empréstimo, em mil milhões de dólares, para terminar a construção de projectos rodoviários paralisados por falta de investimento, relevou na sexta-feira o vice-presidente do país, Rigathi Gachagua.

O chefe de Estado queniano vai também pedir a Pequim uma extensão do prazo de reembolso dos empréstimos existentes com o gigante asiático, que ascendiam a cerca de 6,3 mil milhões de dólares (5,97 mil milhões de euros) em Março passado.

“Nestas negociações, o Presidente vai pedir ao Governo chinês que reveja os termos dos juros para os empréstimos existentes e nos conceda um aumento do crédito para que possamos concluir os projectos rodoviários parados”, explicou hoje Gachagua, em declarações a uma estação de rádio local. “Se conseguirmos mil milhões de dólares, podemos dar a estas pessoas (os empreiteiros responsáveis pelas obras paradas) o dinheiro que lhes é devido para que, enquanto estamos a pagar a dívida, as estradas possam ser concluídas”, acrescentou.

O vice-presidente sublinhou que o Quénia quer ser um “bom devedor, que cumpre as suas obrigações”, mas pediu aos credores “indulgência” e “paciência”. Gachagua negou também as acusações de que o seu Governo tenha endividado muito o país, argumentando que, como a maioria dos empréstimos são em dólares norte-americanos, a debilitação do xelim queniano fez com que o serviço da dívida “disparasse”. “Vamos sair desta armadilha da dívida de forma graciosa. Não vamos ser colocados na lista negra como muitos países africanos… Vamos saldar todas estas dívidas e começar a aliviar o custo de vida do nosso povo”, concluiu.

Vida a crédito

Depois do Banco Mundial, a China é o segundo maior credor estrangeiro do Quénia, muito por efeito de vários empréstimos contraídos pela anterior administração do presidente Uhuru Kenyatta (2013-2022), que financiou a construção de várias grandes infra-estruturas no país com recurso a créditos concedidos por Pequim.

De tal forma que o país enfrenta actualmente uma dívida equivalente a 67 por cento do seu produto interno bruto (PIB), o que levou à aprovação, em Junho passado, de uma nova lei que, entre outras medidas, aumentou os impostos sobre os combustíveis para 16 por cento, gerando fortes tensões e descontentamento entre a população.

A China é um importante parceiro comercial de África e, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos), entre 2000 e 2019, entidades chinesas assinaram com governos africanos ou empresas públicas do continente mais de 1.100 compromissos de empréstimos no valor de cerca de 153 mil milhões de dólares.

Os críticos do expansionismo chinês em África acusam Pequim de “debt-trapping”, expressão que se traduz por um alegado uso estratégico da dívida para tornar os países africanos cativos dos desejos e exigências chinesas.