Imobiliário | Sunac obtém luz verde da justiça para reestruturar dívida

O grupo Sunac, uma das maiores construtoras da China, obteve autorização judicial para reestruturar a sua dívida offshore, a primeira resolução deste tipo desde o início da crise no sector imobiliário do país.

O Supremo Tribunal de Hong Kong aprovou o plano de reestruturação de dívida no valor de 10 mil milhões de dólares no final da semana passada, abrindo caminho para os credores recuperarem o seu dinheiro após a Sunac ter falhado no pagamento de vários títulos.

A Sunac tinha pedido em Setembro a protecção de bancarrota, ao abrigo do Capítulo 15 do Código de Bancarrotas dos EUA, em Nova Iorque, e tornou-se agora a primeira construtora chinesa a conseguir luz verde da justiça para a restruturação da dívida.

Os credores, que detêm 98,3 por cento do valor total dos títulos da Sunac, tinham aprovado em Setembro o plano de reestruturação da dívida offshore da construtora, recebendo em troca obrigações convertíveis em acções, assim como novas notas de dívida a dois e nove anos.

O sector imobiliário na China registou um crescimento meteórico nas últimas décadas, num país onde a venda de imóveis em planta permite financiar outros projectos. No ano fiscal de 2021, a Sunac era a terceira maior construtora chinesa neste tipo de vendas.

Em 2020, a situação financeira de muitas construtoras chinesas deteriorou-se, depois de os reguladores chineses terem exigido às empresas um tecto de 70 por cento na relação entre passivo e activos e um limite de 100 por cento da dívida líquida sobre o património, suscitando uma crise de liquidez no sector, agravada pelas medidas de combate à pandemia da covid-19.

Esta crise tem fortes implicações para a classe média do país. Face a um mercado de capitais exíguo, o sector concentra uma enorme parcela da riqueza das famílias chinesas, cerca de 70 por cento, de acordo com diferentes estimativas.