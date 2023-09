Zona A | Recebidas 11 propostas para habitação pública

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) recebeu 11 propostas para a construção de habitação pública no terreno B11 da zona A dos novos aterros, cujo o início da obra está prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. O acto público de abertura de propostas decorreu na quarta-feira, com todas as propostas admitidas.

Os preços propostos variam entre mais de 941 milhões de patacas e mais de 983 milhões de patacas e os prazos para concluir a obra entre 1035 e 1036 dias de trabalho. O empreendimento terá uma área de implantação de 6715m2, com 768 fracções habitacionais, auto-silo público e instalações comerciais e sociais.

Serão usados elementos pré-fabricados e cofragens metálicas para a construção, tendo sido solicitado ao empreiteiro a aquisição de betão à fábrica de betão estabelecida na Zona A, “de modo a aliviar a pressão de trânsito causada pela circulação dos veículos de obras de e para Zona A dos Novos Aterros Urbanos”, aponta a DSOP.