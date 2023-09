Pequim doa a Cuba parque fotovoltaico no valor de 107 milhões de euros

Cuba vai construir um parque fotovoltaico no leste do país, com capacidade de geração de 5 megawatts (MW), graças a uma doação do Governo chinês de quase 107 milhões de euros, revelaram ontem os ‘media’ estatais cubano. A Agência Cubana de Notícias (ACN) divulgou que o projecto encontra-se na “fase inicial”, estando actualmente a ser avaliadas “as condições do terreno” e “as garantias necessárias na execução das obras e montagem”.

O parque, acrescenta a rádio local Mayarí, ficará localizado no município homónimo, na província de Holguín (leste), região frequentemente afectada pelos cortes no fornecimento de energia eléctrica que Cuba sofre há mais de dois anos, devido a problemas de geração de energia. O projecto regional de aposta nas renováveis inclui a instalação gradual de parques fotovoltaicos em outros municípios adjacentes.

O Governo cubano procura reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis, que representam actualmente 95 por cento da produção energética nacional, e especialmente das importações de petróleo bruto, devido ao esforço em termos monetários que isso implica.

Os 5 MW que este novo parque fotovoltaico proporcionará não representam sequer 1 por cento da procura no momento de maior consumo diário em Cuba, segundo dados da estatal Unión Eléctrica (UNE). O plano nacional de transição energética pretende que 37 por cento do seu ‘mix’ energético provenha de fontes renováveis até 2030, embora actualmente represente apenas 5 por cento e os investimentos nesta área sejam mínimos. Há dois anos que Cuba enfrenta uma crise multidimensional que também se reflecte no campo energético.

Sem energia

O Sistema Elétrico Nacional (SEN) cubano encontra-se numa situação precária, com sistemas de geração e distribuição obsoletos e um défice crónico em manutenção e investimentos. Soma-se a isso os problemas financeiros do país na aquisição de combustíveis. Esta terça-feira, um quarto do país ficou sem energia nos horários de pico de procura, à tarde e à noite.

Os frequentes cortes de energia têm sido causa de agitação social no país e um dos instigadores dos protestos dos últimos dois anos, incluindo os de 11 de Julho de 2021, os maiores em décadas.