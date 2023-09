Filipinas e Japão actuam amanhã no concurso de fogo de artifício

Decorrem amanhã as actuações das equipas do Japão e das Filipinas na 31ª edição do Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau (CIFAM), organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sendo estes os quinto e sexto espectáculos da competição.

A empresa LF Fireworks Inc, das Filipinas, actua às 21h com o espectáculo intitulado “Contos de Magia”, composto por quatro capítulos (“Villain’s Magical Spell”, “Magic of a Genie”, “Dreams of Magic” e “You are the Magic”). “Através do fogo de artifício e música, vão mostrar histórias fantásticas escondidas na magia”, aponta um comunicado da DST.

Fundada em 1969, a companhia de índole familiar LF Fireworks Inc dedica-se à produção de espectáculos e produtos pirotécnicos aéreos de alta qualidade, espectaculares e seguros. Recebeu vários prémios, como o Grande Prémio do Público do festival internacional de fogo de artifício do Canadá GlobalFest 2018 e o de Primeiro Classificado do Concurso Piromelódico no Festival de Natal de 2017 em Dakbayan sa General Santos (Filipinas).

As cores nipónicas

Por sua vez, o Japão faz-se representar pela equipa “Marutamaya Ogatsu Fireworks Co, Ltd.”, actuando às 21h40 com o espectáculo intitulado “Japão Colorido”. Segundo a DST, a apresentação da equipa japonesa “contém o espírito e a delicadeza das músicas dos desenhos animados japoneses”, nomeadamente o animé, sendo acompanhados “pelo belo fogo de artifício, mostrando um encontro emotivo entre as duas culturas do fogo de artifício e dos desenhos animados japoneses”.

Fundada em 1864, a companhia pirotécnica Marutamaya Ogatsu Fireworks Co, Ltd desenvolveu-se ao longo de mais de 150 anos, com a sua tecnologia pirotécnica a ser transmitida de geração em geração. A empresa venceu o CIFAM em 1993, 2016 e 2019, sendo que em 2018 ficou em segundo lugar.

A organização do concurso recomenda cinco localizações como sendo as ideais para ver os espectáculos, nomeadamente na Avenida Dr. Sun Yat-Sen do Centro Ecuménico Kun Iam até à Zona de Lazer Marginal da Estátua de Kun Iam, no passeio ribeirinho do Centro de Ciência de Macau, no Anim’Arte Nam Van, na Avenida de Sagres (ao lado do Hotel Mandarin Oriental, Macau) e na Avenida do Oceano, na Taipa.

Os espectáculos serão ainda transmitidos nos canais TDM OU MUN, TDM Entretenimento, Ou Mun – Macau (canal por satélite) e a página electrónica da TDM transmitem em directo o evento. O canal chinês da Rádio Macau (FM100.7) transmite, em tempo real, a música de fundo que acompanha os espectáculos do festival, às 21h e às 21h40 de cada noite.