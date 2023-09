Avenida do Nordeste | 70% a favor de passagem superior

Um inquérito realizado pela União Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM) revelou que 70 por cento dos residentes concordam com a construção de uma passagem superior para peões na Avenida do Nordeste, projecto que o Governo planeia desenvolver no próximo ano.

Segundo um comunicado da UGAMM, o inquérito mostra ainda que 65 por cento dos entrevistados considera que as passadeiras em forma oblíqua podem acelerar as passagens. Questionados sobre os maiores problemas de mobilidade registados na zona norte da península, os participantes disseram que a distância entre as passadeiras não é ideal, estando estas demasiado próximas ou afastadas, e muitas vezes perto de curvas ou em locais com pouco espaço para os peões esperarem.

Relativamente às passagens superiores para peões, os inquiridos queixam-se do envelhecimento das infra-estruturas, com a avaria frequente de elevadores e escadas rolantes ou ainda a falta de abrigos para a protecção dos períodos de sol ou chuva.

O inquérito foi realizado em Junho e contou com um total de 607 respostas válidas de moradores das zonas da Ilha Verde, Fai Chi Kei, Toi San, Iao Hon e Areia Preta.