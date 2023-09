Saúde | Caso de tifo diagnosticado em jardineiro TNR

Os Serviços de Saúde (SS) indicaram ontem que foram notificados de um “caso suspeito de Tsutsugamushi, vulgarmente conhecido como Tifo Epidémico, sendo o oitavo caso suspeito de Tsutsugamushi em Macau deste ano”. O doente é um não-residente, de 35 anos de idade e nacionalidade filipina, que trabalha em zonas verdes e jardins”.

As autoridades revelaram que no dia 29 de Agosto, o indivíduo “manifestou dores no escroto esquerdo, os sintomas não melhoraram no dia 2 de Setembro”. Com um quadro clínico que incluía também febre, o homem recorreu ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde foi internado para observação e sujeito a tratamento.

“Após o exame médico, verificou-se que havia uma escara do tamanho de um feijão de soja no escroto esquerdo. Após ter sido submetido ao tratamento, teve alta hospitalar na segunda-feira”, especificam os SS.

Segundo o relato das autoridades, o paciente trabalhou na colina perto da Estrada do Alto de Coloane nos meses de Julho e Agosto. O tifo epidémico é uma doença infecto-contagiosa aguda provocada pela picada de larvas portadoras das doenças, que podem ser infectadas quando parasitam ratos.