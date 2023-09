Fotografia | Gonçalo Lobo Pinheiro vence prémio no Brasil

O fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau há 13 anos, foi o vencedor, na categoria de ensaio, na edição deste ano do Paraty em Foco – Festival Internacional de Fotografia, no Brasil. O projecto premiado, intitulado “O que foi não volta a ser…”, cativou o júri e destacou-se entre uma série de trabalhos de excepção.

Gonçalo Lobo Pinheiro expressou a sua gratidão ao júri do festival, afirmando estar “sem palavras perante esta distinção”. “É uma honra inigualável ser reconhecido neste prestigiado evento de fotografia. Agradeço do fundo do meu coração por esta distinção, que representa anos de trabalho e dedicação à arte da fotografia. Quero também parabenizar todos os vencedores e finalistas deste incrível Festival, que vai já na sua 19.ª edição. A qualidade das obras apresentadas é verdadeiramente inspiradora. Estou orgulhoso de fazer parte desta comunidade de talento global”, afirmou o fotojornalista.

A obra premiada estará em exposição no Centro Histórico (Quadra da Matriz) da cidade de Paraty. Gonçalo Lobo Pinheiro já havia arrecadado uma menção honrosa na edição de 2019 do mesmo festival com o retrato de Ratna Khaleesy, uma migrante indonésia residente em Macau.