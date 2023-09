Covid-19 | Surto afecta 19 utentes do “Lar – A baía do Sole”

Os Serviços de Saúde foram notificados na quinta-feira de surto de covid-19 no “Lar – A baía do Sole” da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista de Macau, na Avenida de Lok Koi, em Seac Pai Van, com 19 utentes e três trabalhadores infectados.

Segundo um comunicado do organismo liderado por Alvis Lo, emitido na sexta-feira, os doentes têm idades compreendidas entre 18 e 64 anos. Para conter a propagação do surto, os serviços procederam à “aplicação rigorosa das normas de isolamento para os utentes e trabalhadores infectados”, assim como à desinfecção, limpeza e manutenção da ventilação de ar no interior das instalações.

O “Lar – A baía do Sole” acolhe pessoas portadoras de deficiência mental de grau moderado ou superior com mais de 16 anos de idade.

Os Serviços de Saúde acrescentam que os doentes começaram a apresentar sintomas como febre, dor de garganta e tosse na passada quarta-feira, mas que todos se encontram “se em estado estável, sem complicações graves ou doenças graves”. Os resultados dos testes rápidos de antigénio efectuados aos outros utentes e trabalhadores do lar foram negativos.