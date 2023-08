Covid-19 | Eliminada última restrição pandémica

Quem vinha do estrangeiro e queria entrar na China a partir de Macau estava obrigado a realizar um teste à covid-19. O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou ontem o fim da medida

Macau vai por fim à última medida em vigor no território devido à pandemia de covid-19, um teste obrigatório para pessoas vindas do estrangeiro que pretendessem entrar na China. O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus afirmou que a medida foi suspensa desde a meia-noite de hoje, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira.

O centro, que está sob a tutela dos Serviços de Saúde, referiu que a decisão foi tomada “em resposta ao ajustamento das medidas de quarentena à entrada” no Interior da China.

Na mesma nota, as autoridades sublinharam que deixará de ser necessário apresentar um resultado negativo de teste ao novo coronavírus para poder viajar na China e que, como tal, Macau irá também eliminar o processo manual na passagem de fronteira.

Horas antes do anúncio em Macau, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês tinha anunciado que o país vai deixar de exigir, a partir de hoje, um teste negativo para a covid-19 aos viajantes que chegam do exterior. A medida inclui ambos os testes antígeno e de ácido nucleico, esclareceu Wang Wenbin.

Longa caminhada

Macau, que à semelhança da China seguia a política ‘zero covid’, anunciou em Dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

No início de Janeiro, as autoridades de Macau anunciaram a reabertura das fronteiras a estrangeiros sem estatuto de residente, pondo fim a uma medida implementada em Março de 2020, no início da pandemia.

Na semana de 18 a 24 de Agosto, as autoridades anunciaram 615 novos casos de covid-19, com dois internamentos e sem qualquer vítima mortal. A informação consta do portal “Página Electrónica Especial Contra Epidemias”, na secção com o nome gramaticalmente questionável: “novo caso de infecção pela covid-19”.

Desde o início da pandemia, em Janeiro de 2020, até 27 de Março deste ano, as autoridades apenas confirmaram a existência de 121 mortes por covid-19. Durante a transição da política de zero casos de covid para a convivência com o vírus, as autoridades lideradas por Alvis Lo alteraram o método de cálculo de mortes por covid-19, uma medida que inclusive levantou questões entre os deputados ligados ao campo tradicional, como Ngan Iek Hang, dos Moradores.

Ainda assim, no mês da transição, Dezembro de 2022, houve um pico de 773 mortes, um recorde absoluto para a realidade de Macau. Até essa altura, o máximo de mortes por mês tinha sido atingido em Janeiro de 2016, com 250 óbitos.