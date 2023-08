Kiang Wu | Associação do Hospital perde terreno

A concessão de um terreno entregue à Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu foi declarada extinta.

O lote que vai ser recuperado pela RAEM fica situado no Bairro do Hipódromo Norte, tem uma área de 4.085 metros quadrados e tinha sido cedido de forma gratuita para a construção de uma escola secundária. Em causa está o facto de a associação não ter requerido a renovação da concessão, como exigido pela lei.

Por esse motivo, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, declarou a caducidade da concessão, que poderia ter sido renovado até 2049. “As benfeitorias por qualquer forma incorporadas no terreno revertem, livre de quaisquer ónus ou encargos, para a RAEM, sem direito a qualquer indemnização por parte da Associação de Beneficência do Hoaspital Kiang Wu, destinando-se o terreno a integrar o domínio privado do Estado”, é apontado.