FRC acolhe mostra de artista oriunda da Mongólia Interior

A nova exposição da Fundação Rui Cunha (FRC) vai estar patente apenas cinco dias na galeria da entidade. Inaugurada hoje, a mostra “Uma Flor, Um Mundo” revela, pela primeira vez em Macau, o trabalho da artista NaHeYa, oriunda da Mongólia Interior e formada em arte chinesa em Pequim. Neste momento a artista encontra-se a fazer um doutoramento na Universidade da Cidade de Macau.

Em “Uma Flor, Um Mundo” podem ser vistas 28 pinturas chinesas, cada uma representando uma flor, criadas a partir de pigmentos tradicionais sólidos diluídos em água sobre papel especial e papel Xuan (de arroz), com técnicas de maior e menor detalhe, mais transparência ou saturação de cores.

Citado por um comunicado da FRC, Tam Chek Wun, curador da exposição, explica que “a rica formação académica de NaHeYa, experiência de trabalho e anos de dedicado esforço criativo, deram-lhe um olhar apurado e uma compreensão profunda da beleza da cor e da forma”.

Pétalas na tela

Defende ainda o curador que as flores dos trabalhos de NaHeYa “são obras de emoção e dedicação, impregnadas de espiritualidade transcendente”. “Com formação em pintura chinesa, ela prefere usar um pincel e aguarelas transparentes, mas altamente saturadas, criando uma colisão mágica de linhas de contorno que se cruzam e se fundem em pétalas ricas, luminosas, mas despretensiosas. Esses elementos combinam-se para construir um estilo de flor contemporâneo que é vibrante em cores, vivo na expressão e altamente pessoal na linguagem artística”, aponta o mesmo responsável.

NaHeYa nasceu na cidade de Tongliao, na Região Autónoma da Mongólia Interior, pertencendo à minoria étnica do povo Daur. As artes sempre estiveram presentes no contexto familiar e ela viria a estudar com o professor Li Kuizheng, um famoso pintor de flores e pássaros. Formou-se mais tarde pela Minzu University of China, em Pequim, com especialização e mestrado em Pintura Tradicional Chinesa. Actualmente trabalha no Departamento de Pesquisa do Museu Nacional de Arte da China, em Pequim, e em paralelo está a fazer o seu doutoramento em Estudos de Arte pela Universidade da Cidade de Macau, sob a orientação do Professor Chen Lysheng.