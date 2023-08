Cancro | SSM apontam baixa taxa de mortalidade

Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) asseguram, em resposta a uma interpelação escrita da deputada Wong Kit Cheng, que “as taxas de morbilidade e mortalidade padronizadas por idade, em Macau, são relativamente mais baixas do que as taxas da maioria dos países economicamente desenvolvidos do mundo”.

Tal é sinal, segundo a resposta assinada pelo director dos SSM, Alvis Lo, de que os mecanismos de rastreio e prevenção funcionam. “Tendo como exemplo o cancro colorrectal, em 2022, após o rastreio de 2700 pessoas elegíveis, foram realizadas 179 colonoscopias com resultados positivos, sendo que oito tiveram o cancro colorrectal como diagnóstico. A percentagem de cancro colorrectal detectado através da colonoscopia foi de 4,5 por cento, o que reflecte a eficácia do rastreio”, aponta a resposta.

Relativamente ao cancro da mama, a taxa de sobrevivência da doença é de 88,5 por cento. Relativamente ao novo hospital das ilhas, foi referido que o futuro Centro Médico de Macau do Peking Union College entrará em funcionamento de forma faseada em finais de Dezembro.

Numa primeira fase terá um centro de gestão de saúde, seguindo-se um centro de ambulatório especializado e ainda um centro de tratamento de doenças oncológicas. O objectivo é “aumentar a actratividade dos serviços médicos especializados de Macau e promover o desenvolvimento da indústria do turismo médico”.