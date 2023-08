China | Alerta de seca em quatro províncias

Quatro regiões do centro e oeste da China activaram ontem o nível mais baixo de emergência para secas, numa altura em que especialistas locais alertam para secas mais severas este ano face ao retorno do fenómeno climático El Niño.

Desde Junho, a seca afectou o centro e o oeste da Mongólia Interior, Gansu, Qinghai e Ningxia, com a quantidade de água a fluir e armazenada nos reservatórios “menor que no mesmo período em anos normais”, informou o ministério dos Recursos Hídricos.

A seca severa nas quatro províncias também deve persistir “por um período mais longo”, acrescentou o organismo.

O ministério também instou as autoridades locais encarregues de gerir a água a “monitorar o desenvolvimento das chuvas, água e seca”, “desviar cientificamente a água de projectos hidroeléctricos” e “tomar medidas localizadas”.

Um especialista citado pelo jornal oficial Global Times destacou que as quatro províncias “têm experiência na gestão de secas” e alertou que o “gado será o mais afectado”.

Segundo especialistas locais, o desenvolvimento do El Niño, resultado de mudanças naturais nos ventos e na temperatura dos oceanos, “vai contribuir para o aquecimento global, aumentar a probabilidade de novos recordes de temperatura e fazer com que algumas áreas sofram inundações e outras secas”.

Entre Junho e Julho de 2009, dezassete províncias chinesas sofreram fortes secas devido aos efeitos do El Niño. Este Verão, inundações no norte do país asiático deixaram dezenas de mortos.

Em 2021 e 2022, os Verões na China ficaram já marcados por chuvas de intensidade sem precedentes em décadas no centro do país, causando mais de 300 mortos, e por uma seca persistente nas zonas mais a sul.