Turistas | Gastos mais que quadruplicaram no 2º trimestre

No segundo trimestre deste ano, a despesa total feita por turistas que visitaram Macau, excluindo as despesas no jogo, foi de 17,48 mil milhões de patacas. Os dados revelados ontem pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC) apontam para um aumento de 354,6 por cento, face ao trimestre homólogo de 2022.

A despesa total dos turistas (14,58 mil milhões de patacas) e a dos excursionistas (2,90 mil milhões de patacas) tiveram aumentos de 415,0 por cento e 186,2 por cento, respectivamente. Os aumentos contrastam com um período em que o território tinha grandes restrições de circulação, justificadas com a política de zero casos de covid-19.

Apesar do aumento, no segundo trimestre, a despesa per capita, a dos turistas (4.251 patacas) e a dos excursionistas (889 patacas) baixaram 9,3 por cento e 13,8 por cento, respectivamente, face ao segundo trimestre de 2022.

Em termos de origens dos visitantes, a despesa per capita dos visitantes do Interior fixou-se em 3.261 patacas, mais 31,8 por cento, em termos anuais. A despesa per capita dos visitantes do Interior com visto individual (3.385 patacas) caiu 31,1 por cento, enquanto a despesa per capita dos visitantes de Hong Kong foi de 1.140 patacas e a dos visitantes de Taiwan cifrou-se em 2.595 patacas.

Por sectores, os turistas gastaram mais dinheiro, principalmente, em compras (48,5 por cento da despesa per capita), seguindo-se despesas em alojamento (24,5 por cento) e em alimentação (17,4 por cento). A despesa per capita dos visitantes em compras cifrou-se em 1.266 patacas, menos 20 por cento, em termos anuais.

Em relação às despesas para a primeira metade do ano, a despesa total dos visitantes totalizou 32,46 mil milhões de patacas, mais 210,9 por cento, face ao mesmo semestre de 2022.