Part-time | PJ alerta para casos de burla

A Polícia Judiciária (PJ) emitiu ontem um alerta de burlas que estão a ser cometidas através de falsos anúncios de recrutamento, nas redes sociais, para trabalhos a tempo parcial.

Segundo um comunicado, as denúncias dão conta que, “quando as vítimas fizeram o contacto, alguém lhes respondeu que já não havia vaga de emprego anunciada, tendo-lhes então recomendado um outro emprego em part-time”. Para concorrerem a essa vagas, bastava fazerem “like” nas publicações e inscreverem-se no site, concluindo as tarefas exigidas, sendo que, após estas tarefas, poderiam receber um vencimento. “Todavia, para que recebesse a remuneração, deveria preencher imediatamente os seus dados pessoais, da conta bancária, bem como transmitir código de verificação do banco enviado por SMS”, descreve a PJ, sendo que as vítimas não receberam quaisquer fundos depois de terem realizado as tarefas pedidas, mas perceberam que “alguém desconhecido tinha levantado dinheiro da sua conta bancária”.

Desta forma, a PJ “apela aos cidadãos para terem cuidado quando procurarem um emprego e para não revelarem os seus dados pessoais e nem o código de verificação do banco”.