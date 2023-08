Desemprego | Taxa de residentes desce para 3,5% em Junho

A taxa de desemprego geral no trimestre entre Abril e Junho deste ano situou-se em 2,8 por cento, enquanto a taxa de desemprego de residentes de Macau desceu 0,1 por cento para 3,5 por cento, em relação ao trimestre anterior (de Março a Maio). Segundo dados revelados na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a taxa de subemprego manteve-se inalterada em 1,8 por cento.

No final da primeira metade de 2023, a taxa de actividade na RAEM foi 67,7 por cento, com cerca de 371.800 pessoas. Deste universo, cerca de 361.400 estavam empregados, com o número de residentes em actividade a subir para 282.600 com a entrada de 1.400 residentes no mercado de trabalho.

A DSEC indica que Junho fechou com menos 100 pessoas desempregadas, para um total de 10.400. Entre os que procuram um novo emprego, a maioria são provenientes dos sectores da construção, jogo e actividades de promoção de jogo (junkets).

Em relação aos que procuram o primeiro emprego, a DSEC dá conta de uma subida de 2,7 por cento, com as pessoas que procuram entrar no mercado de trabalho a representar 7,3 por cento da população desempregada.

No final do segundo trimestre deste ano, a mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada cifrou-se em 17.000 patacas e a dos residentes empregados fixou-se em 20.000 patacas, sendo ambas idênticas às do primeiro trimestre de 2023.