Depósitos | Crescimento de 1,8 por cento

Entre Maio e Junho, os depósitos dos residentes cresceram 0,6 por cento para 696,8 mil milhões de patacas, de acordo com as estatísticas monetárias e financeiras publicadas pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). No mesmo período, os depósitos de não-residentes cresceram 5,9 por cento, tendo atingido 294,1 mil milhões de patacas.

Por sua vez, os depósitos do sector público na banca cresceram para 221,1 mil milhões de patacas, representando um crescimento de 0,3 por cento. Como resultado, o total dos depósitos registou um crescimento de 1,8 porcento quando comparado com o mês anterior, tendo atingido 1.212,1 mil milhões de patacas. Em termos dos depósitos, 20,5 por cento estavam em patacas, 44,8 por cento em dólares de Hong Kong, 9,7 por cento em yuan e 22,4 por cento dólares americanos.

Ao mesmo tempo, os empréstimos internos ao sector privado cresceram 0,7 por cento em relação ao mês anterior, tendo atingido 561,8 mil milhões de patacas. Segundo a AMCM, a análise do crédito pelo uso económico, resulta que no segundo trimestre de 2023, os empréstimos bancários relacionados com exposições e conferências e o comércio por grosso e a retalho aumentaram 13,4 por cento e 1,9 por cento, respectivamente em comparação com o trimestre anterior.

Os empréstimos concedidos ao sector dos restaurantes, hotéis e similares e da construção e obras públicas registaram decrescimentos de 12,5 por cento e 1,5 por cento, respectivamente.