AMCM | Depósitos de residentes cresceram em Agosto

Os depósitos de residentes subiram em Agosto 1,2 por cento em comparação com o mês anterior, tendo atingido um total de 668,8 mil milhões de patacas, indicou ontem a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Também os depósitos de não-residentes cresceram 6 por cento, atingindo 346,8 mil milhões de patacas. Os depósitos do sector público na actividade bancária acompanharam a tendência de ligeiro crescimento durante o mês de Agosto, 0,7 por cento, para um valor total de 262,3 mil milhões de patacas.

No cômputo geral, o total dos depósitos da actividade bancária registou um crescimento de 2,3 por cento quando comparado com Julho, tendo atingido 1.277,9 mil milhões de patacas. O dólar de Hong Kong continua a ser a moeda mais utilizada nos depósitos (com 46,5 por cento), seguido do dólar norte-americano (23,7 por cento), a pataca (19,9 por cento) e o renminbi (7,6 por cento).

No capítulo dos empréstimos internos ao sector privado, a AMCM dá conta de um crescimento de 0,3 por cento em relação ao mês anterior, atingindo 564 mil milhões de patacas. Os empréstimos ao exterior decresceram 1,7 por cento, para um total de 749,7 mil milhões de patacas. Como resultado, os empréstimos ao sector privado decresceram 0,9 por cento em relação ao mês anterior, fixando-se em 1.313,7 mil milhões de patacas.