Feira de Emprego | Mais de 1.100 vagas este fim-de-semana

DR

Mais de 1.100 ofertas de emprego serão proporcionadas na “Feira de emprego para jovens 2022”, que se realiza no sábado e domingo no salão de convenções do Venetian Macao, anunciou ontem a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

O evento organizado pela Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau, a Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau e a DSAL terá ainda 20 palestras temáticas dos vários sectores da economia representados no certame.

A feira de emprego irá contar com a participação de mais de 70 empresas, número equivalente ao ano anterior. Deste conjunto, oito são provenientes do Interior de China, enquanto as restantes empresas/entidades estão sediadas em Macau. Cerca de 70 por cento das empresas presentes operam nos sectores do turismo e lazer, de comércio a retalho, financeiro, tecnologias de informação e comunicação e engenharia electro-mecânica.

Para prestar apoio aos jovens na busca de emprego, serão organizados workshops de simulação de entrevista, redação de curriculum vitae para candidatura de emprego, serviços de apoio ao empreendedorismo juvenil, assim como formações sobre relações laborais.