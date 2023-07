Artes marciais | Macau conquista seis medalhas em Chengdu

Wong Sam In conquistou ontem a primeira medalha de ouro para a delegação de Macau nos Jogos Mundiais Universitários que decorrem desde sábado em Chengdu, província de Sichuan. Segundo a TDM Rádio Macau, a atleta terminou a prova da modalidade “nanquan”, de Kung Fu, com um total de 9.643 pontos, mais dez do que a segunda classificada, uma atleta do Uzbequistão.

No sábado, Wong Sam In conquistou a medalha de bronze na modalidade “nandao” com o resultado de 9.506 pontos. Também ontem Cheung Loi Chit, outro atleta da delegação de Macau, ganhou a medalha de prata na modalidade de Kung Fu com sabre, onde também foi distinguida a atleta Wong Weng Ian, com uma medalha de prata.

Segundo um comunicado do gabinete da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U parabenizou a delegação de Macau “que tudo dão para competir, agradecendo também pelo empenho das equipas de treinadores e pelos contributos e esforços de todos os colegas da área desportiva”.