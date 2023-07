Jogo | Impostos no primeiro semestre duplicam face a 2022

Durante a primeira metade do ano, o Governo apurou 26,79 mil milhões de patacas em receitas fiscais à indústria do jogo, segundo informação divulgada ontem pela Direcção dos Serviços Financeiros (DSF). O valor colectado representa uma subida de 107 por cento face ao mesmo período do ano transacto, quando os impostos do jogo não chegaram aos 13 mil milhões de patacas.

De acordo com a estimativa orçamental do Governo para 2023, as receitas provenientes dos impostos sobre o jogo deverão atingir este ano cerca de 50,85 mil milhões de patacas. Segundo os dados revelados ontem pela DSF, mais de metade do “caminho” foi percorrido, com o Governo a apurar cerca de 52,7 por cento da receita fiscal anual nos primeiros seis meses de 2023.

Analisando os dados de Junho, os cofres públicos amealharam mais de 6 mil milhões de patacas através das receitas dos casinos, quantia que representa uma subida mensal de 5,6 por cento face aos impostos pagos pelas concessionárias de jogo em Maio.

No primeiro semestre deste ano, as receitas brutas do jogo totalizaram 80,14 mil milhões de patacas, mais do triplo das receitas apuradas nos primeiros seis meses de 2022.

Recorde-se que, desde dia 1 de Janeiro, os impostos do jogo foram fixados em 40 por cento, com a entrada em vigor das nossas concessões que vão regular a indústria durante uma década.