Trânsito | Acidentes aumentam 11,6% no primeiro semestre

Durante a primeira metade de 2023, o número de infracções rodoviárias aumentou 17,6 por cento, com destaque para o aumento das multas de trânsito aplicadas, que subiram 18,26 por cento para mais de 80 milhões de patacas. Os acidentes fatais também aumentaram até ao fim de Junho e infracções por taxistas quase triplicaram

Ao longo dos primeiros seis meses de 2023, o valor total das multas de trânsito aplicadas na RAEM foi mais de 82,1 milhões de patacas, quantia que representa um aumento de 18,26 por cento face ao primeiro semestre de 2022, de acordo com as estatísticas do trânsito reveladas ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

A subida de quase um quinto de multas de trânsito corresponde aproximadamente ao registo de infracções ao código da estrada e ao estacionamento ilegal. Segundo os dados divulgados ontem, as autoridades detectaram nos primeiros seis meses do ano 362.084 infracções à Lei do Trânsito Rodoviário e ao Regulamento do Código da Estrada, número que representa uma subida anual de 17,6 por cento.

Os estacionamentos ilegais também aumentaram na mesma ordem de grandeza, 17,79 por cento, para quase 335 mil casos, quase mais 50 mil estacionamentos ilegais face à primeira metade de 2022. Não é de estranhar, portanto, que também o bloqueio de veículos na via pública tenha aumentado no período em análise. O número de automóveis bloqueados subiu 23,64 por cento, enquanto os motociclos bloqueados aumentaram 21,92 por cento.

Bate chapas

Em relação à sinistralidade rodoviária, o número de acidentes de viação aumentou 11,61 por cento, com a primeira metade do ano a registar 6.479 acidentes, mais 674 do que no ano passado.

O número de acidentes fatais manteve-se igual ao registo de 2022, com cinco casos mortais. Já o número de feridos, aumentou 10,65 por cento, para um total de 2.264 casos. Um número que salta à vista neste capítulo é o dos feridos de acidentes de viação que tiveram de ser submetidos a internamento hospitalar, que mais que duplicou para 68 casos.

Em relação aos casos de excesso de velocidade, a CPSP registou um aumento significativo, 41,62 por cento, com um total de 6.401 casos, número que contrasta com os 4.520 registados na primeira metade do ano passado.

As irregularidades praticadas por taxistas registaram alguns dos maiores aumentos de todas as estatísticas do trânsito, quase triplicando em termos anuais. Nos primeiros seis meses do ano, o CPSP detectou 194 infracções praticadas por taxistas, valor que representa uma subida de 193,94 por cento. O número de cobranças abusivas aumentou 350 por cento, passando de dois para nove casos em termos anuais, enquanto os casos de recusa de transporte aumentaram 278,9 por cento para um total de 72 casos.