Mar do Japão | China e Rússia preparam exercício conjunto

A China enviou navios da Marinha para preparar exercícios conjuntos com as forças navais da Rússia, num sinal de apoio contínuo de Pequim a Moscovo, divulgou o Governo.

Os exercícios conjuntos ocorrem apesar das crescentes repercussões económicas e humanitárias suscitadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

O exercício envolve mais de dez navios e mais de 30 aeronaves, de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

O ministério e a Xinhua não deram mais detalhes, mas os exercícios deverão realizar-se em diferentes partes do Mar do Japão ao longo dos próximos dias.

Pequim recusou condenar a invasão da Ucrânia em fóruns internacionais, mas assegurou que não fornecerá armas para nenhum dos lados da guerra.

O ministério da Defesa revelou que os navios chineses se juntaram aos navios russos ao meio-dia de ontem.

Entre eles estavam os contratorpedeiros Qiqihar e Guiyang, as fragatas de mísseis guiados Zaozhuang e Rizhao e o navio de abastecimento Taihu.

Os navios chineses transportavam quatro helicópteros, segundo o ministério.

Os participantes russos incluíram as fragatas Gromkiy e Otlichnyy, que recebem visitantes desde há uma semana em Xangai, a maior cidade e o centro financeiro da China.

Laços fortalecidos

Os exercícios conjuntos concentram-se em comunicações navio a navio, manobras em formação e busca e salvamento marítimo, de acordo com a nota do ministério.

O exercício ocorre após uma reunião em Pequim entre o ministro da Defesa da China e o chefe da marinha russa, nas primeiras negociações militares formais entre os países vizinhos, desde um motim de curta duração protagonizado pelo grupo mercenário russo Wagner.

O ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, disse ao almirante russo Nikolai Yevmenov que a China espera aumentar os intercâmbios, exercícios conjuntos e outras formas de cooperação para ajudar os laços na área da Defesa a “atingir um novo nível”, de acordo com o ministério.

A China opera a maior marinha do mundo em número de cascos e supera em muito a marinha da Rússia em tamanho e capacidade técnica. As frotas e as forças aéreas dos dois países realizaram vários exercícios e manobras conjuntas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, no ano passado.