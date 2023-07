Tufão | Aparato de protecção civil nas ruas para minimizar impacto do “Talim”

Um dia inteiro com sinal 8 de tufão paralisou Macau, com equipas da Protecção Civil e IAM no terreno a limpar destroços provocados pelo “Talim”. O Porto Interior voltou a inundar, alguns pontos da cidade foram atingidos pelo caos no fluxo de trânsito e cerca de uma centena de voos foram cancelados. Às 20h, o “Talim” voltou ao sinal 3, antes de “aterrar” perto da cidade costeira de Zhanjiang

Macau esteve ontem o dia inteiro em estado de prevenção imediata, estabelecido através de despacho assinado por Ho Iat Seng depois de ter sido içado, às 05h30, o sinal 8 devido à aproximação do tufão “Talim” do território, o primeiro deste ano.

Como é habitual, as zonas baixas da cidade foram as mais fustigadas, em particular o Porto Interior, com a Rua do Doutor Lourenço Pereira Marques, paralela junto ao rio da Rua do Almirante Sérgio, a registar pela manhã a subida das águas até à altura do tornozelo. Por volta das 11h da manhã, o panorama era de lixo a flutuar na rua, apesar do nível da água estar a baixar, situação que obrigou as autoridades a interromperem a circulação rodoviária.

Um comerciante ouvido pelo canal chinês da Rádio Macau confessou não ter instalado comportas para evitar inundação, o que levou a água a subir ao nível do joelho.

Além das chuvadas intensas trazidas pelo “Talim”, a coincidência de marés astronómicas levou à entrada de água do mar na zona do Porto Interior. O Instituto dos Assuntos Municipais (IAM) destacou pessoal para monitorizar as operações de drenagem na box culvert na zona norte do Porto Interior, assim como na estação elevatória.

Em vários pontos de Macau, o IAM destacou equipas de funcionários, ao abrigo do mecanismo de resposta a emergências, para limpar o lixo e detritos acumulados nas sarjetas para facilitar o escoamento da água e atenuar inundações. O trabalho de remoção de destroços de árvores e objectos vários também ocupou as equipas do IAM ao longo do dia.

Resposta e pandemónio

Pela manhã, Ho Iat Seng “deu instruções para que todos os membros da estrutura de protecção civil empenhem todos os esforços, em conjunto, para prevenir o impacto do tufão e inundações, garantir a segurança da vida e dos bens dos residentes de Macau”.

Os primeiros efeitos do tufão inaugural de 2023 foi a suspensão da vida em Macau. As aulas dos vários níveis de ensino foram suspensas durante o dia inteiro, do ensino infantil, primário, secundário, até ao ensino especial.

Os serviços de autocarros foram também suspensos, assim como as ligações marítimas a Hong Kong, depois de na madrugada ter sido cortado o trânsito rodoviário na Ponte do Delta.

Uma das consequências mais visíveis do “Talim” foi o pandemónio no trânsito. Com as ligações entre a península e a Taipa reduzidas ao tabuleiro inferior da Ponte Sai Van, o engarrafamento originou longas filas de veículos nos dois sentidos.

Também nas Portas do Cerco, sem os autocarros públicos a operar, as filas para conseguir apanhar um táxi chegaram a acumular esperas de três horas.

No Aeroporto Internacional de Macau, ao final da tarde, 98 voos tinham sido cancelados e 36 ligações sofreram alterações de horário.

Às 18h, quando já se sabia que seria içado o sinal 3 de tufão às 20h, as autoridades de Protecção Civil contavam um total de 11 pessoas que tiveram de recorrer aos centros de acolhimento de emergência.

Ao final da tarde, o Centro de Operações de Protecção Civil registou 24 ocorrências. Seis casos de remoção de construção/candeeiro/árvore com risco de queda ou derrube, 16 incidentes de remoção de reboco, reclamo, janela, toldo ou outros objectos e um caso em que as autoridades foram chamadas a remover “andaime ou outras instalações em estaleiros de obras.