Música | Jin Zhiwen e Momo Wu ao vivo no sábado no Wynn Grand Ballroom

No próximo sábado, o Wynn Macau Grand Ballroom será palco para um concerto de duas estrelas saídas do “The Voice of China”. Com o espectáculo dividido entre performances a solo e em dueto, Jin Zhiwen e Momo Wu (considerada a Lady Gaga chinesa) apresentam-se pela primeira vez em Macau

Os dois músicos que ganharam notoriedade no Interior através do programa de talentos “The Voice on China”, Jin Zhiwen e Momo Wu, vão no próximo sábado estrear-se em Macau num concerto conjunto. O espectáculo marcado para as 20h, no Wynn Macau Grand Ballroom, promete ser electrizante, de acordo com a perspectiva da Wynn Macau.

O concerto será dividido entre actuações a solo de cada um dos artistas e um momento de dueto.

Num cartaz que coloca em evidência músicos saídos de um programa de televisão, a Wynn frisa que Jin Zhiwen foi o vencedor do Final Four do “The Voice of China” 2012, momento que serviu de rampa de lançamento para a sua carreira como músico e compositor. A organização do concerto refere que o artista chinês alia a grande capacidade vocal à mestria de composição, qualidades que se foram tornando evidentes com a popularização de várias músicas escritas para novelas e programas de televisão no Interior da China. Entre as músicas mais populares de Jin Zhiwen, destaque para “And Run Away”, “Crazy For Love” e “Riding Wind and Waves”.

Jin Zhiwen fez também algumas aparições em filmes, entre os quais “Miss Forever”, uma história de amor que estreou em 2018, e “Spicy Hat in Love” uma comédia romântica de 2016.

Aliando música e cinema, o artista oriundo da província de Jilin participou em várias bandas sonoras de filmes chineses, incluindo “The Blue Whisper” e “Kingdom Craft”.

Nascida assim

A outra estrela da série Wynn Music Live é Momo Wu, também conhecida como a Lady Gaga chinesa. A artista oriunda da longínqua província de Heilongjiang também foi concorrente no The Voice of China” 2012, quando arrebatou o segundo lugar a nível nacional, exposição mediática que a catapultou para um lugar de destaque na indústria do entretenimento nacional.

A Wynn Macau refere que a “sua voz única, aparência original e presença forte tornaram Momo Wu num líder da sua geração e ícone de tendências e modas”. Além disso, a cantora tem uma personalidade que a destaca no panorama musical, uma voz carregada de soul e atitude rockeira “muitas vezes observada entre artistas europeus e norte-americanos”, descreve a Wynn Macau.

Entre o naipe de músicas mais conhecidas, o público de Macau poderá ouvir “I Believe” e “Live For Now”, assim como uma versão da “Price Tag” da cantora britânica Jessie J.

Momo Wu teve uma subida meteórica ao estrelato nacional e ganhou logo em 2012 o prémio de Cantora do Ano nos prémios “China Charm Awards”, organizados pela Southern People Weekly. A partir daí, Momo Wu arrebatou outras distinções e foi contratada pela Pepsi e lançou um single, “Live For Now Momo” que bateu recordes de visualizações.

Os bilhetes para o concerto estão à venda e custam entre 380 e 1080 patacas e podem ser comprados na bilheteira online da Wynn Macau, e presencialmente na zona de Concierge da Wynn Tower e do lobby do átrio sul do Wynn Palace.