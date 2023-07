Jogo | Junho com segundo valor mais alto do ano

Durante o passado mês de Junho, as receitas brutas da indústria do jogo de Macau foram ligeiramente superiores a 15,2 mil milhões de patacas, o segundo melhor registo mensal deste ano, segundo os dados divulgados na sexta-feira pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

O montante arrecadado no mês passado caiu em relação a Maio, quando as receitas dos casinos ultrapassaram a fasquia dos 15,5 mil milhões de patacas, um mês em que a indústria foi impulsionada pelos cincos dias da chamada Semana Dourada do 1.º de Maio, um dos picos turísticos da China continental. Importa recorda que em Julho, a RAEM teve uma boa performance no capítulo da entrada de turistas no território no fim-de-semana prolongado do feriado dos Barco-Dragão, entre 22 e 25 de Junho, com o número de visitantes a chegar quase aos 367 mil.

Porém, apesar de inferiores a Maio, as receitas do jogo em Macau aumentaram em Junho 513,9 por cento em relação ao mesmo mês de 2022, aponta os dados divulgados pela DICJ.

Contexto necessário

Mas ainda que tenha recuperado em termos anuais, o valor foi menor do que o alcançado em Junho de 2019, antes da pandemia: 23,8 mil milhões de patacas.

Em termos de valores acumulados, os casinos de Macau apuraram 80,1 mil milhões de patacas nos primeiros seis meses do ano, valor que representa uma subida de 205,1 por cento face ao primeiro semestre do no passado, quando a indústria “apenas” registou 26,27 mil milhões de patacas.

Tendo em conta os resultados de 2019, antes da pandemia, as receitas brutas apuradas no primeiro semestre do ano, 80,1 mil milhões de patacas, ganham outra perspectiva. Nos primeiros seis meses de 2019, os casinos tinham apurado 149,5 mil milhões de patacas, quase o dobro o registo do primeiro semestre deste ano.

Com o alívio das medidas de combate à pandemia, Macau registou nos primeiros cinco meses do ano 9,4 milhões de turistas, três vezes mais do que no mesmo período do ano passado, anunciou, em Junho, a Direção dos Serviços de Estatística e Censos em comunicado.

Com LUSA