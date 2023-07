Albergue SCM | Pathorn Sequeira protagoniza noite de jazz

O Albergue SCM será hoje palco de uma noite de jazz com o saxofonista Pathorn Sequeira. Entre as 19h e as 20h, o músico tailandês, com raízes familiares de Macau, irá brindar o público com a mestria musical que acumulou ao longo de uma carreira recheada

O Albergue SCM irá acolher esta noite uma sessão de jazz protagonizada pelo saxofonista tailandês Pathorn Sequeira, com entrada livre. Entre as 19h e as 20h, o músico irá brindar o público com uma performance a solo, num espectáculo organizado pelo Círculo dos Amigos da Cultura de Macau.

O saxofonista e compositor Pathorn Srikaranonda de Sequeira conta no currículo actuações ao vivo em mais de 30 países, um pouco por todo o mundo, com um repertório alargado que vai do mais clássico jazz de orquestra, à participação em festivais de jazz, até ao formato de quarteto e actuações em clubes.

Um comunicado divulgado pela organização do concerto sublinha que Pathorn Sequeira recebeu vários prémios, como Melhor Improvisação de Jazz do Collegiate Jazz Festival em South Bend, Indiana, Melhor Performance de Jazz do Tri C Jazz Festival em Cleveland, Ohio, e o Prémio Lyra da Fundação para a Arte Húngara de Performance.

O rol de distinções do artista tailandês inclui os Certificados de Louvor da Cidade de Los Angeles em 2003, do Primeiro-Ministro da Tailândia em 2005 e 2007, e da Câmara do Senado da Tailândia em 2011.

Em 2011 foi nomeado Comendador da Ordem de Mérito pelo Presidente de Portugal em 2011, Companheiro da Ordem do Elefante Branco em 2012 e Comendador da Ordem da Coroa da Tailândia em 2020.

Além dos palcos e dos estúdios de gravação, Pathorn Sequeira é professor associado de música na Universidade de Kasetsart e presidente fundador da Associação de Saxofones da Tailândia.

O mundo é um palco

Na galeria das actuações memoráveis de Pathorn Sequeira contam-se os concertos com a The Royal Jazz Celebration, um programa que celebrou o 84.º aniversário do Rei Bhumibol, com a Preservation Hall Jazz Band de Nova Orleães em 2010, a actuação do Royal Command para Sua Alteza Real o Príncipe Henrik da Dinamarca em Copenhaga, com a sua suite de jazz “En Elephantine Ballad”, em 2012 e os Royal Festivals no Palácio Real de Estocolmo, no ano seguinte.

Pathorn Sequeira actuou também no International Lyra Music Festival em Budapeste, onde apresentou a sua composição “Portrait of Siam” em 1999, deu um concerto na Ópera Comique em Paris com a Orchestre National de Lille e na Câmara Municipal de Paris com o Manrat Jazz Quintet.

No último ano, Pathorn Sequeira fez uma digressão de um mês na Holanda, levou o seu quarteto a vários palcos em cidades italianas, enriqueceu os cartazes do Snake City Jazz Festival em Slangerup, na Dinamarca, o Chiang Mai Street Jazz Festival em Chiang Mai, na Tailândia e o Triumph Jazz Festival em Moscovo e São Petersburgo.