Ervanários | LED com “gato animado e adorável” custa 4,4 milhões

A nova edição do evento “Arraial na Ervanários 2023”, que irá começar em meados deste mês, irá contar com um ecrã em arco LED, com tecnologia 3D, que custou 4,4 milhões de patacas aos cofres públicos, atribuído pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, que já está a funcionar a título experimental.

O contrato para “fornecimento de dispositivos de hardware, criação de conteúdos e actividades de marketing” para o arraial foi ganho pela Companhia de Desenvolvimento de Turismo Cultural KCT.

As instalações têm como ponto principal um ecrã 3D na bifurcação entre a Rua de Nossa Sra. do Amparo e Rua dos Ervanários.

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico anunciou ontem que a introdução de “elementos de tecnologia visual inovadora no Arraial na Ervanários 2023, designadamente tecnologia 3D a olho nu, projecção de tela de nevoeiro e arco de LED” foram usados para elevar “o gato animado e adorável como o tema do evento”.

O Governo acrescenta que as “duas projecções de tela de nevoeiro na Rua dos Ervanários e o arco do LED instalado na Calçada do Amparo entraram em funcionamento experimental no final de Abril para fazer face à época alta de visitantes na semana dourada de 1 de Maio”.

O Arraial na Ervanário “tem como objectivo fomentar o desenvolvimento sustentável do círculo de negócio comunitário através da inovação tecnológica”, indica o Governo.