Automobilismo | Pilotos de Macau regressam em força e em várias frentes

Durante os três anos de pandemia, os pilotos de Macau ficaram praticamente confinados à participação no Grande Prémio de Macau, salvo algumas, poucas, excepções. Os efeitos da reabertura e a retoma económica são evidentes no automobilismo local nesta primeira metade do ano, com vários atletas do território a regressarem às competições internacionais

Entre os pilotos lusófonos, Rui Valente retornou em força ao GIC Challenge, onde subiu ao pódio com o seu estimado MINI Cooper S, ao passo que André Couto vai regressar ao activo em breve no TCR China, competição em que vai conduzir um dos novos Honda Civic TCR da equipa oficial da Dongfeng Honda. Depois de ter triunfado na Corrida da Guia do Grande Prémio de Macau, Filipe Souza procura uma oportunidade nas corridas de GT e recentemente testou na Malásia o Lamborghini Huracan Super Trofeo, que como o nome indica é a máquina que dá corpo ao troféu monomarca do construtor de Bolonha.

Ainda sem um programa desportivo definido, o piloto português Rodolfo Ávila, que tinha no mês passado realizado uma prova de Fórmula 4, participou na segunda corrida da temporada do Campeonato da China de Endurance (CEC, na sigla inglesa). No pretérito fim de semana, Ávila fez equipa com os pilotos chineses Jack Pang Changyuan, Parcen Ye Pengcheng, no Lamborghini Huracán GT3 EVO da BlackJack Racing no Ningbo International Speedpark.

Depois dos seus companheiros de equipa terem realizado a qualificação e os primeiros turnos da corrida de 150 minutos, Rodolfo Ávila assumiu as rédeas do “touro”, já quando este rodava longe dos lugares cimeiros. Mesmo assim, o piloto de Macau, que já não corria num carro da categoria GT3 desde 2011, estabeleceu a segunda melhor volta da corrida, cruzando a linha de chegada no sexto lugar na geral, assegurando um impressionante terceiro lugar na classe GT3 Pro-Am para a equipa.

No final da corrida, Rodolfo Ávila disse: “Ficamos muito satisfeitos por garantir um lugar no pódio da classe GT3 Pro Am. Foi uma experiência positiva e aprendemos muitas lições valiosas. Não usámos pneus novos durante a qualificação e não corremos riscos desnecessários durante a corrida. Tendo em conta que esta foi a minha primeira vez ao volante deste carro, estou confiante de que temos margem para melhorar tanto a nível de afinações como o desempenho geral.”

Boa estreia de Tiago Rodrigues

O Campeonato da China de Fórmula 4, que tem a sua última prova da temporada agendada para o Grande Prémio de Macau, arrancou no fim de semana de 21 e 22 de Maio, no Circuito Internacional de Zhuhai, com quatro corridas. O jovem local Tiago Rodrigues teve uma estreia auspiciosa nas corridas de monolugares, ao terminar no terceiro lugar na terceira corrida do programa. Nas restantes corridas, o piloto do território terminou na quinta posição, ocupando a quinta posição num campeonato que tem cinco jornadas este ano.

Tiago Rodrigues não foi o único piloto de Macau em pista, pois Marcus Cheong Man Hei recebeu uma chamada de última hora para conduzir o Mygale M14-F4 Geely da BlackJack Racing na prova. Apesar de nunca ter conduzido este monolugar anteriormente, aceitou o desafio. Dois abandonos nas corridas de sábado não desmoralizaram o piloto local das corridas de karting, que no domingo terminou num 11º e 9º lugar.

Montanha ou Europa

Aceitando um convite da organização, Billy Lo viajou até Hanyin, na província de Shaanxi, para disputar a primeira prova da história do recém criado Campeonato da China de Montanha. A mixórdia enorme de carros presentes reuniu desde carros de Turismo e GT a viaturas de rali e Todo-o-Terreno, para além de vários carros do dia-a-dia. Billy Lo conduziu o seu habitual Audi R8 LMS GT3 e foi um dos mais rápidos, apesar da sua total inexperiência em rampas.

Pela Malásia, o veterano Keith Vong voltou à competição, para tripular o Lamborghini Huracán Super Trofeo da Kam Lung Racing na prova de abertura de temporada do Lamborghini Super Trofeo Asia. Fazendo equipa com o contemporâneo Dr Ma Chin Min de Hong Kong, o piloto do território radicado na Austrália foi o 16º classificado nas duas corridas realizadas no circuito de Sepang.

Depois de experiências pontuais no ano passado no Reino Unido, onde estudam os seus filhos, Kevin Tse está a participar este ano o Campeonato Britânico de GT a tempo inteiro. Com quatro corridas já disputadas, o piloto de Macau ocupa o 12º lugar na classificação de pilotos, ele que faz equipa com o inglês Chris Froggatt no McLaren 720S GT3 Evo da equipa Sky Tempesta Racing.