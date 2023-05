DSPA | Abertas inscrições para actividades ecológicas

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) aceita, a partir de hoje, inscrições para as actividades de Junho a desenvolver nas Zonas Ecológicas. Os interessados devem aceder ao website da DSPA e ter em atenção o número limitado de vagas.

A primeira actividade está marcada já para o próximo sábado, entre as 10h e as 15h, com um número total de 100 vagas. Trata-se de visitas guiadas às Zonas Ecológicas no Cotai, situadas perto da Ponte de Flor de Lótus, com duração de duas horas, “para apreciar as plantas e observar a beleza das aves”. Esta actividade repete-se no dia 17 de Junho.

Também no sábado, às 10h e às 15h, será organizado a “Actividade educativa sobre a natureza”, um workshop destinado a pais e crianças, com 10 vagas para cada sessão para pares de participantes. Durante duas horas e meia, serão transmitidos conhecimentos ecológicos e os instrutores vão ensinar as crianças a estampar plantas em sacos de pano.

No dia 17 Julho, será organizada a actividade “Conhecer mais sobre Peixes” nas Zonas Ecológicas, marcada para o período entre as 09h30 e 14h30, com 50 vagas disponíveis. Durante duas horas e meia, os guias vão ensinar a medir peixes comuns e distinguir espécies.