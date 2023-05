História da Primeira Entrada do Cristianismo na China

Artigo por Richtie Chan

Três episódios consecutivos deram conta da história da entrada do Cristianismo na China, mas isso foi apenas uma gota no oceano. O último episódio fala brevemente sobre o sucesso e o fracasso das três visitas do Cristianismo à China. Este tem sido objecto de pesquisa e exploração por muitos estudiosos ao longo da história, por isso não faltam informações a esse respeito em livros e periódicos e na Internet.

O Cristianismo chegou à China nas quatro dinastias chinesas, Han, Tang, Yuan e no final da dinastia Ming, deixando um rasto profundo na história da religião. A seita Nestoriana do Cristianismo (Nestorianismo) entrou na China duas vezes e na primeira vez ganhou o apoio de muitos imperadores da Dinastia Tang, incluindo Tang Taizong Li Shimin, Gaozong Lizhi, Xuanzong Li Longji, Suzong Liheng, Daizong Liyu e Dezong Li Shi etc. O Nestorianismo continuou a prosperar nas Planícies Centrais da China durante cerca de 150 anos, e o “Monumento do Nestorianismo do Grande Qin na China” foi gravado em reconhecimento ao apoio e assistência do imperador da Dinastia Tang ao Nestorianismo.

O Nestorianismo entrou na China pela segunda vez durante a dinastia Yuan, devido ao bom relacionamento entre o Nestorianismo e os mongóis. Quando os mongóis expandiram o seu território para a China, os nestorianos que estavam originalmente na Mongólia e a tribo uigur nas regiões ocidentais entraram nas planícies centrais e nas áreas costeiras da China com o exército mongol. Vale a pena ressaltar que o catolicismo romano também começou a aparecer na China nessa época, pois “o exército mongol realizou quatro expedições ocidentais, e alguns europeus foram capturados como prisioneiros de guerra, como as tribos Chincha, Aso e Orosi (Originalmente grego ortodoxo, mais tarde convertido ao catolicismo), contribuiu para o facto de que os católicos europeus vieram para o Oriente de diversas maneiras naquela época. Nestorianismo e catolicismo romano são chamados colectivamente de “Ye Li Ke Wen” ou “Ye Li Qiao”, que é uma transliteração mongol (crkegun, pessoa poderosa), que significa “pessoas abençoadas” ou “pessoas que servem ao Evangelho”. O termo “Ye Li Ke Wen” primeiro referia-se apenas ao Cristianismo Nestoriano, e a expedição ocidental da Mongólia também usou esse termo para se referir à Igreja Católica Romana. No mesmo período, na mesma área e em áreas com origens culturais diferentes, surgiram duas denominações cristãs muito distantes na história, o que é único na história do Cristianismo.” (Nota 1)

Nestorianismo desaparece num instante

Os dias gloriosos do Nestorianismo nas dinastias Tang e Yuan foram como um deslumbrante fogo de artifício, mas desapareceram num instante no longo rio da história. Para obter a aprovação da corte imperial, o nestorianismo minimizou os ensinamentos ortodoxos, e o seu modelo religioso foi tendencioso para o taoísmo e o budismo creditados pelo povo chinês, afastando-se gradualmente do Cristianismo ortodoxo e tornando-se uma heresia religiosa. Apesar do apoio e aquiescência do imperador Tang e dos nobres literatos, o Nestorianismo construiu muitos templos na China (Figura 1). No entanto, os crentes dessa religião dependiam apenas da classe alta e dos bárbaros, faltando a conversão das classes média e baixa, o que fez com que o Nestorianismo abrisse caminho para sua extinção na China.

As razões para o rápido desaparecimento do Nestorianismo nas dinastias Tang e Yuan são aproximadamente as seguintes: quando o imperador Wuzong da dinastia Tang subiu ao trono, imediatamente implementou uma política de eliminação do budismo e de outras religiões estrangeiras. Além disso, o fim da dinastia Yuan fez com que essa religião, ligada à classe dominante, desaparecesse juntamente com o fim do governante. De acordo com “Manchetes Diárias”: Embora o Nestorianismo tenha construído templos e traduzido as escrituras em vários lugares, sua influência foi principalmente nos templos e entre os bárbaros nas regiões ocidentais, e o número de pessoas Han que se converteram ao Nestorianismo foi muito pequeno. De acordo com registos históricos, muitas pessoas da Dinastia Han que se converteram ao Nestorianismo naquela época eram na sua maioria pobres de baixo nível e não tinham um entendimento profundo do Nestorianismo porque recebiam as actividades de caridade do Nestorianismo. Mas por causa de sua influência social limitada, essas pessoas comuns não podiam dar o apoio correspondente aos nestorianos. … O Nestorianismo teve uma influência muito limitada na classe burocrata erudita e não conseguiu desenvolver crentes entre essa classe. Portanto, em grande parte, o fracasso do Nestorianismo deve-se a isso. “(Nota 2)

Jesuítas criam raízes na China

Durante a Dinastia Ming, o Cristianismo chegou à China pela terceira vez. Desta vez, os jesuítas “absolutamente leais à Igreja Católica e ao Papa,” visavam “subjugar todas as ‘heresias'” (Nota 3). Depois de muitas voltas e reviravoltas, muitos missionários chegaram às áreas costeiras do sul da China por mar. O missionário espanhol São Francisco Xavier tentou várias vezes entrar na China, mas não conseguiu, acabando por morrer na ilha de Shangchuan, em Guangdong, em 1552 (Figura 2).

Até 1557, o imperador Jiajing da Dinastia Ming permitiu que empresários portugueses arrendassem Macau, e também missionários estacionados em Macau, mas o seu pedido de entrada na China para fins missionários foi rejeitado pela corte da dinastia Ming. Até que o missionário italiano Matteo Ricci chegou a Macau em 1582, ele e Michele Ruggieri foram autorizados a entrar em Zhaoqing, Guangdong no ano seguinte. A partir desta altura, os missionários da Europa chegaram a Macau um após o outro, utilizando este local para entrar na China. Durante a Idade Média, a península de Macau tornou-se um ponto de passagem para a introdução do Cristianismo na China, e Macau desempenhou um papel muito importante como uma ponte para entrar na China. No entanto, os jesuítas conseguiram firmar-se em Macau e entraram com sucesso na China devido aos seguintes factores:

Os jesuítas têm um rigoroso e perfeito sistema de educação e plano de estudos, e avaliação rigorosa dos conhecimentos dos missionários, de modo que serão de grande ajuda para promover o trabalho missionário com o seu rico conhecimento.

Com o apoio da Santa Sé e do estado português, foi criada uma agência de gestão (escritório episcopal) liderada pelo bispo para melhor gerir o trabalho de cada paróquia ou outras áreas, para que os trabalhos possam ser realizados sistematicamente e efectivamente divulgar a obra do catolicismo.

O Bispado de Macau não está apenas empenhado na construção de igrejas, mas também coopera e apoia o planeamento da construção urbana do governo. De acordo com o livro português “A Diocese de Macau no Século XX” editado pelo ex-bispo de Macau, Domingos Lam Ka-tseung, há uma passagem no mesmo, “As autoridades administrativas do governo português de Macau, com o apoio de toda a sociedade e a Igreja Católica não poupam esforços para construir uma nova cidade, para que Macau possa orgulhar-se e avançar com confiança para o terceiro milénio”. Ao mesmo tempo, “a Diocese de Macau aceitou o desafio de construir uma nova igreja a cada trinta anos” (Nota 4). Desde a construção de uma nova igreja no local da catedral em 1850 (Figura 3) até à construção da Igreja de S. José Operário em Iao Hon no ano de 1997 (Figura 4), onze igrejas foram construídas durante 147 anos. Além de se envolver em trabalho social e caridade para salvar os pobres, a maior característica é a criação de escolas. Primeiro criaram muitas universidades e escolas secundárias na Europa e são uma das maiores organizações de gestão escolar do mundo. (Nota 5) Esta situação também é comum em Macau.

Protecção e construção de Macau

Os Jesuítas desempenharam um grande papel no desenvolvimento de Macau, tal como diz uma passagem de “Uma Breve História de Macau”. escrita por Luís Gonzaga Gomes, um sinólogo local, historiador e escritor em Macau. “Os padres Jesuítas tiveram grande influência em Macau, intervindo muitas vezes em complexos casos administrativos e graves crises políticas, salvando a precária existência de Macau em vários momentos muito perigosos, pois quase todos os marinheiros e mercadores que aqui viviam eram pessoas sem instrução, não é de estranhar que essas pessoas procurem conselho de pessoas conhecedoras e atenciosas quando encontram problemas. ” (Nota 6).

A guerra luso-holandesa estourou em Macau em 1622, reflectindo o que Luís Gonzaga Gomes disse. Naquela época, o exército português era relativamente fraco em número, mas com a forte ajuda dos jesuítas e dos residentes de Macau, repeliu com sucesso o exército holandês no dia 24 de Junho. Wikipedia menciona em “Batalha Luso-Holandesa de Macau, “No dia 24 de Junho, um padre jesuíta disparou um canhão do forte que ainda estava em um simples quartel, e o projéctil atingiu o barril de munição do exército holandês. Os projécteis de artilharia atingiram os barris de munição do exército holandês, e o exército holandês estava num caos. Os defensores de Macau aproveitaram a oportunidade para contra-atacar e derrotaram o exército holandês. Uma vez que a Igreja Católica designou o dia 24 de Junho, dia de São João Batista como o Dia da Cidade, a vitória portuguesa sobre a frota holandesa foi considerada um milagre com a ajuda de São João Batista padroeiro de Macau. O seu retrato está também gravado no lintel da entrada da Fortaleza do Monte em comemoração” (Figura 5). Após esta batalha, a posição dos jesuítas em Macau tornou-se mais estável.

Com a simples comparação acima, podemos obter uma compreensão preliminar dos factores de sucesso e fracasso das três entradas do Cristianismo na China e sua história. Devido ao ambiente social da época, diferentes seitas religiosas entraram na China de maneiras distintas, e os métodos que cada uma delas usava afetariam o ritmo de entrada na China. Pelo facto de o Nestorianismo não ter entrado na China duas vezes e pelo facto de os jesuítas terem-se desenvolvido constantemente em Macau na Idade Média e usado Macau como um centro, os feitos bem-sucedidos dos padres jesuítas que entraram na China podem provar essa afirmação.

Notas: