Comboios | Inaugurado pagamento por biometria da palma das mãos

A China inaugurou ontem um sistema de pagamento mediante biometria da palma das mãos num sistema ferroviário, inédito a nível mundial, na linha do Aeroporto de Daxing, em Pequim.

Os passageiros podem agora “entrar facilmente na estação e apanhar o comboio” de alta velocidade sem precisarem de bilhetes ou utilizar cartões de pagamento ou carteiras digitais, segundo a imprensa oficial.

Esta iniciativa representa “um avanço significativo no transporte ferroviário, ao simplificar o processo de entrada e melhorar a experiência de viagem”, acrescentaram os órgãos oficiais.

Os viajantes podem passar a palma das mãos sobre o dispositivo de reconhecimento biométrico para entrar na estação, eliminando a necessidade de utilizar bilhetes ou outras formas de pagamento.

Como cada pessoa tem um padrão único de veias na palma da mão, esta tecnologia de identificação biométrica é uma das mais precisas do mundo.

A Comissão Municipal de Transportes de Pequim instalou dispositivos de registo e leitura das palmas da mão na área de bilheteira e alterou as máquinas de acesso para permitir este método de pagamento inovador.

A China é líder mundial no mercado de pagamentos biométricos, recorrendo ao uso de tecnologias como reconhecimento facial, reconhecimento de íris, análise de batimentos cardíacos e mapeamento de veias.

Empresas como a Ant Group, que detém o serviço de pagamentos electrónicos Alipay, e a Tencent, proprietária da carteira digital WeChat Pay, têm impulsionado a adopção dessas tecnologias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em plataformas digitais, levando praticamente ao desaparecimento do dinheiro físico no país.