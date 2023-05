Hengqin | Novo Bairro de Macau com 60 espaços para lojas

A Macau Renovação Urbana SA divulgou ontem serão disponibilizados 60 espaços comerciais para arrendamento no Novo Bairro de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, que deverá estar concluído no segundo semestre.

As lojas estarão situadas numa zona comercial com cinco mil metros quadrados, numa localização central da Zona entre as ruas Tianyu Road e Xiangshun Road. Os espaços são destinados à abertura de mercearias, lojas de retalho e espaços de venda de comida, bebidas, artigos diversos para o lar e serviços.

A Macau Renovação Urbana aponta que o arrendamento é sobretudo destinado a pequenas e médias empresas de Macau para fomentar a presença de empresas locais na Zona de Cooperação e “promover o desenvolvimento de negócios entre Hengqin e Macau”.

Os empresários e comerciantes interessados em estabelecer-se em Hengqin devem contactar o departamento de imobiliário da Macau Renovação Urbana através dos contactos telefónicos (853) 8290 0288 ou (853) 6321 8238 via WhatsApp ou WeChat ou ainda através do email mnnshop@mur.com.mo.

O Novo Bairro de Macau em Hengqin terá, no total, uma área de 190 mil metros quadrados, estando a seis minutos de distância de carro do posto fronteiriço de Hengqin. Haverá quatro mil unidades residenciais para venda bem como escolas, um posto médico, um centro para idosos e famílias e um parque de estacionamento com quatro mil lugares, incluindo outras infra-estruturas de entretenimento destinadas às famílias que ali se estabelecerem.