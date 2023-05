AMCM | Primeiro trimestre com mais cartões de crédito e débito

Estatísticas divulgadas ontem pela Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) dão conta de um aumento do número de cartões de crédito e débito emitidos no primeiro trimestre deste ano. No final de Março, tinham sido atribuídos 1.724.841 cartões de crédito pessoais, um aumento de 1,3 por cento face ao último trimestre de 2022. Em relação aos cartões de débito, o aumento foi de 2,2 por cento, com um total de 2.156.407 cartões emitidos pelos bancos. Mais cartões significou um aumento do montante de crédito utilizado, bem como do valor gasto em pagamentos com cartões de débito.

Até ao final de Março, o limite de crédito relativo aos cartões emitidos pelos bancos atingiu 49,5 mil milhões de patacas, um aumento de 1,7 por cento relativamente ao final de 2022, com o saldo das dívidas cifrado em 2,5 mil milhões de patacas. Por outro lado, o rácio de débito não pago, medido com base no rácio de valores em mora por mais de três meses contra o saldo das dívidas cifrou-se em três por cento, diminuindo um ponto percentual em relação ao final de 2022.

Quanto ao crédito utilizado nos primeiros três meses do ano foi de 5,5 mil milhões de patacas, um aumento de 10,9 por cento.

Já o número de transacções realizadas com cartões de débito, não incluindo o levantamento de numerário, totalizou 330 mil patacas, o que representou um acréscimo de 1,1 por cento. O valor total de compras efectuadas com cartões de débito atingiu 675,9 milhões de patacas, correspondendo a um crescimento de 5,4 por cento relativamente ao trimestre anterior.