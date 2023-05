Farol da Guia | Suspensa autorização de construir em área de protecção

“Vamos suspender a autorização do pedido de construção”, afirmou na sexta-feira Deland Leong, presidente do Instituto Cultural. A decisão do Governo surge na sequência da apresentação dos resultados preliminares de um estudo de impacto patrimonial à concepção urbana na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, encomendado pelo Governo da RAEM à empresa de consultadoria chinesa Conservison.

O estudo exigido pela UNESCO teve como objectivos “proceder a uma melhor conservação e interpretação do valor patrimonial e das paisagens urbanas da zona em apreço, sobressair as características urbanas de Macau ‘montanha, mar e cidade’, assegurar a continuidade dos corredores verdes que se entrecruzam e trazer mais benefícios para a vida quotidiana dos respectivos bairros”, indicaram o Instituto Cultural e a Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana em comunicado na sexta-feira.

Uma das conclusões retirados pelos especialistas estabelecer que a altura máxima de construção terá de baixar dos actuais 90 metros para 60 metros de altura.

A empresa de Pequim analisou a área que vai do Farol da Guia até ao Porto Exterior identificou 21 lotes problemáticos, a maioria com construção em altura já acima do recomendado. Sobre essas zonas, o Governo irá suspender a emissão de planta de condições urbanísticas, indicou o director dos Serviços de Solos e Construção Urbana, Lai Weng Leong, citado pelo Canal Macau da TDM, acrescentando que os edifícios já existentes não serão afectados.